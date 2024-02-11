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Spor

Avrupa Halter Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak

Türkiye, Bulgaristan'da yarın başlayacak Avrupa Halter Şampiyonası'nda 10'ar kadın ve erkek sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Fatih Çakmak  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Avrupa Halter Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak

Ankara

Başkent Sofya'da 12-20 Şubat tarihlerinde organize edilecek şampiyona, 2024 Paris Olimpiyatları'na da yüksek kota puanı veriyor.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek kadın sporcular şöyle:

45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 49 kiloda Duygu Alıcı ve Medine Bilicier, 55 kiloda Burcu Alıcı, 64 kiloda Aysel Özkan, 81 kiloda Dilara Narin, 87 kiloda Büşra Çan ile +87 kiloda Tuana Süren ve Fatmagül Çevik.

Sofya'da madalya mücadelesi verecek erkek halterciler ise şunlar:

55 kiloda Harun Algül ve Muammer Şahin, 61 kiloda Mustafa Eliş, 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, 96 kiloda Enes Çelik ile 109 kiloda Muhammed Emin Burun ve Onur Demirci.

Milli halterciler geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 22 madalya kazanmıştı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkek milli haltercilerin Çorum'da, kadın sporcuların da Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde son kamplarını da tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na hazır olduklarını belirtti.

Ünlü, geçen yıl Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nı yüksek bir başarı oranıyla geçtiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Orada 6'sı altın, 10'u gümüş ve 6'sı da bronz toplam 22 madalya kazanan sporcularımızın hedefi yine kürsüde yer almak. Erivan'da kadın takımımız Avrupa şampiyonu, erkek takımımız ise Avrupa üçüncüsü olmuştu. Sofya'da yapılacak şampiyona için de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız geçtiğimiz yılki başarımızın üstüne çıkmak. Sofya'daki şampiyona ayrıca 2024 Paris Olimpiyatları için kota puanı da verdiği için ayrıca önem arz ediyor. Sporcularımızın ve teknik ekibimizin hepsine başarılar diliyorum."

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