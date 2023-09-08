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Spor

Atletizmde Turkcell U20 Kulüpler Ligi Finali rekorla başladı

Milli atlet Ayetullah Demir, 110 metre engellide 13.40'lık derecesiyle kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

Şerif Can  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Atletizmde Turkcell U20 Kulüpler Ligi Finali rekorla başladı

İzmir

Atletizmde Turkcell U20 Kulüpler Ligi Final yarışları İzmir'de başlarken, organizasyonun ilk gününde milli sporcu Ayetullah Demir, kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

Atatürk Stadı Atletizm Sahası'ndaki yarışlarda ENKA Spor Kulübü adına yarışan Ayetullah Demir, 110 metre engellide kendine ait Türkiye rekorunu 13.40'lık yeni derecesiyle geliştirdi.

Ayetullah Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir sene geçirdiğini belirterek, "ENKA Spor Kulübü adına yarıştım, bunun için çok mutluyum. Önceki 13.63 ve 13.48'lik rekorlar da bana ait. Her yarışta derecemin üzerine koyarak ilerliyorum." dedi.

Toplam 40 branşta düzenlenen yarışlarda 5 kadın, 8 erkek takımında 350 sporcu mücadele ediyor.

Erkeklerde TED Ankara Kolejliler, Kırıkkale Olimpik, İstanbul Büyükşehir Belediye, ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yarışıyor.

Kadınlarda ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, ENKA, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Beşiktaş mücadele ediyor.

Yarışlar, yarın düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.


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