Atletizmde hedef seyirciyi tribünlere çekmek

İzmir Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen Atletizm Süper Ligi final yarışlarını takip eden Karadağ, AA muhabirine organizasyonun, federasyonun en önemli yarışmaları arasında yer aldığını ifade etti.

Atletizm liglerinin kulüpler ve sporcular açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Karadağ, Süper Lig finalinde büyük çekişme yaşandığını vurguladı.

Sporcuların ve kulüplerin kıyasıya mücadele ettiğini aktaran Karadağ, yarışmaların tüm sporcular için çok önemli olduğunu, onların bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaların karşılığını müsabakalarda aldığını söyledi.

"Büyükler" kategorisinde rekor kırmanın kolay olmadığını ifade eden Karadağ, "Yaş gruplarında rekorlar kırılabiliyor ama büyükler seviyesinde rekor kırmak çok zor. Bu nedenle elde edilen dereceler bizim için çok değerli. İzmir'deki bu güzel yarışmaların ardından Süper Lig şampiyonlarını belirleyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin genç nüfusunun atletizm için önemli bir potansiyel oluşturduğunu vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Atletizmin gelişiminde seyirci desteği belirleyici rol oynuyor. Tribünlerde ilginin artması yeni sporcuların atletizme kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri seyirci. Seyirciyi tribünlere çekmek için çalışıyoruz. Seyircimiz olduğu sürece aileler daha çok gelecek, kendi çocuklarını getirecek ve biz de daha başarılı sonuçlar, organizasyonlar yapabileceğiz. Aileler çocuklarını atletizme yönlendirecek, böylece daha fazla yetenekli sporcuyu bu branşa kazandırabileceğiz. 86 milyonluk bir ülkede kabiliyetli çok çocuğumuz var. Bunların sahalara çekilmesi için ailelere ihtiyacımız var. Özellikle küçük yaştaki çocukları 'Ağaç yaşken eğilir' mottosuyla düşünürsek, o çocukları sahaya aileleri, okulları ve beden eğitimi öğretmenleri getirecek. O çocukları burada tutabilmemiz için onların büyük desteklerine ihtiyacımız var."

Voleybolda yakalanan seyirci atmosferinin diğer branşlar için de örnek oluşturduğunu dile getiren Karadağ, atletizmde de benzer bir ilginin oluşmasının sporcuların performansına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Olimpiyat hedefleri

Türk atletizminin geleceğine ilişkin umutlu olduğunu dile getiren Karadağ, "Uzun vadede olimpiyatlarda başarı elde edecek bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğer 2036 yılında olimpiyat oyunlarını İstanbul'a kazandırabilirsek bu sporcularımızla çok sayıda başarı elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için Türkiye Atletizm Federasyonu olarak yönetimimiz, teknik ekibimiz ve tüm kadromuzla var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.