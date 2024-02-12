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Spor

Atletizmde 2 Türkiye rekoru kırıldı

Milli atletlerden Oğuz Uyar, erkekler 200 metre, Ömer Faruk Bozdağ da erkekler 800 metre Türkiye salon rekorunun sahibi oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Atletizmde 2 Türkiye rekoru kırıldı Ömer Faruk Bozdağ

Ankara

Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Oğuz, ABD'nin Fayetteville kentindeki Arkansas Üniversitesi'nin organizasyonu olan Tyson Invitational etkinliğinde yarıştı.

Oğuz, 7. sırada bitirdiği 200 metre finalindeki 21.07 saniyelik zamanıyla Anthony George Smith'e ait (21.19) Türkiye salon rekorunu ele geçirdi.

Ömer Faruk ise altın madalya kazandığı Balkan Salon Şampiyonası'ndaki 800 metre yarışında yaptığı 1.47.74'lük dereceyle Mehmet Çelik’in elinde tuttuğu (1.47.90) rekoru kırdı.

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