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Spor

Artistik buz pateni: Başkent Kupası

Ankara'da 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda 52 sporcu mücadele edecek.

Musa Samur   | 26.09.2019
Artistik buz pateni: Başkent Kupası

Ankara

Artistik Buz Pateni Başkent Kupası 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli kentlerinden 5 kategoride 52 sporcu katılacak.

Kupanın madalya töreni 29 Eylül Pazar günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.


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