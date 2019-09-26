Artistik buz pateni: Başkent Kupası
Ankara'da 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda 52 sporcu mücadele edecek.
Ankara
Artistik Buz Pateni Başkent Kupası 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli kentlerinden 5 kategoride 52 sporcu katılacak.
Kupanın madalya töreni 29 Eylül Pazar günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.
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