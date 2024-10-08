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Spor

Arkas Spor, Avrupa'da üst üste 20. sezonuna çıkıyor

Türk erkek voleybolunda 2009'da Challenge Kupası'nı kazanarak bir ilki başaran Arkas Spor, Balkan Kupası'nda birinciliğe ulaşarak üst üste 20. kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı.

Ali Korkmaz  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Arkas Spor, Avrupa'da üst üste 20. sezonuna çıkıyor

İzmir

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 9, CEV Kupası'nda 7, Challenge Kupası'nda 2 ve Top Teams Kupası'nda 1 kez yer alan İzmir temsilcisi, Avrupa kupalarında çıktığı 135 maçta 72 galibiyet ve 63 yenilgi yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de Dörtlü Final'e yükselen ve bunu başaran ilk erkek Türk takımı olan Arkas Spor, geçen sezon ligi istediği yerde bitiremediği için Balkan Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti.

İzmir temsilcisi, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Balkan Kupası'nda Romanya'dan Steaua Bükreş'i 3-1 ve Sırbistan'dan Radnicki'yi 3-2 yenerek finale kaldı. Final maçında Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016'yı 3-0 yenen Arkas Spor, kupaya uzandı. Bu sonuçla CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan Arkas Spor, üst üste 20. sezonunda Avrupa'da boy gösterecek.

Avrupa’da aralıksız 20. yılına başlayacak İzmir temsilcisi, dün yaptığı açıklama ile gelecek sezon Efeler Ligi’nde yer almayacağını ve 1. Lig’de kendi yetiştirdiği gençlerle yoluna devam edeceğini açıkladı.

CEV Challenge Kupası'nın ilk turunda Finlandiya'nın AKAA takımıyla eşleşen Arkas Spor, ilk maçını yarın İzmir'de, rövanş karşılaşmasını ise 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da oynayacak.

Avrupa kupaları performansı

Arkas Spor'un mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Sezon      Kupa      O      G      M
2005-2006CEV321
2006-2007Top Teams422
2007-2008Şampiyonlar Ligi624
2008-2009Challenge871
2009-2010CEV651
2010-2011Challenge1284
2011-2012Şampiyonlar Ligi1284
2012-2013Şampiyonlar Ligi1055
2013-2014Şampiyonlar Ligi606
2014-2015CEV642
2015-2016Şampiyonlar Ligi844
2016-2017Şampiyonlar Ligi1064
2017-2018Şampiyonlar Ligi606
2018-2019Şampiyonlar Ligi606
2019-2020CEV642
2020-2021Şampiyonlar Ligi606
2021-2022CEV431
2022-2023CEV422
2023-2024CEV12102

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