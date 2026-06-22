Arjantin, Avusturya'yı 2-0 yendi

Karşılaşmanın 5. dakikasında Lautaro Martinez'in yerde kalmasıyla VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan Arjantin, Messi'yle bu fırsatı değerlendiremedi. 8. dakikada penaltı atışını kullanan yıldız oyuncu, topu yandan auta gönderdi.

19. dakikada Messi bir kez daha yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. Avusturya savunmanın kaptırdığı topta ceza sahasına girerek rakiplerinden sıyrılan Messi'nin vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı, kaleci Alexander Schlager ayağıyla çıkardı.

32. dakikada Messi'nin pasıyla Fernandez sahası önünde kaleciyle karşı karşıya kalırken kaleci Alexander Schlager, Arjantinli oyuncudan önce topa müdahale etti. Seken topu Messi boş kaleye gönderirken son anda araya giren Danso meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

38. dakikada Arjantin 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Medina'nın yerden sert pasında, Messi ceza sahası içinde tek vuruşla topu filelere gönderdi.

55. dakikada sol çaprazından Sabitzer'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Emiliano Martinez topu çıkartarak gole izin vermedi.

90+3. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Sabitzer'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasının sağ tarafından Danso topu içeri çevirdi. Wimmer'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

90+5. dakikada Arjantin skoru 2-0 yaptı. Messi'nin sağdan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvarez'in vuruşunda top kaleciden sekerek Paredes'in önünde kaldı. Topu kontrol eden Paredes'in pasında topla buluşan Messi, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.

Arjantin, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

