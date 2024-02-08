Dolar
30.60
Euro
32.95
Altın
2,028.84
ETH/USDT
2,420.30
BTC/USDT
44,735.00
BIST 100
8,942.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor.
logo
Spor

Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Side-Antalya etabıyla start aldı.

Can Öcal  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı

Antalya

Side Antik Kenti'nden başlayan etapta bisikletçiler 137,7 kilometre pedal çevirecek. Sporcular; Manavgat Şelalesi, Aspendos Antik Kenti, Perge Antik Kenti ve Antalya Havalimanı'ndan geçerek yarışı Prof. Dr. Erdal İnönü Parkı'nda tamamlayacak.

Organizasyonda Türkiye'yi Spor Toto, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyespor ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi temsil ediyor.

Antalya Bisiklet Turu'na 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu katılıyor. Organizasyon, yarın Demre-Antalya etabıyla devam edecek. Turun 3. etabı olan Kemer-Tahtalı 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Organizasyonun son etabı olan Antalya-Antalya ise 11 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası
DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında kırmızı bültenle aranan zanlı Eskişehir'de yakalandı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil için yemin töreni düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman'da inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz

Benzer haberler

Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı

Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı

Tunuslu çevre aktivisti Filistin davasına dikkat çekmek için bisikletiyle Tunus turuna çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet