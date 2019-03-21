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Spor

Altaylı futbolcular, down sendromlu çocuklarla buluştu

Altay Kulübü futbolcuları, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği kapsamında down sendromlu çocuklarla futbol oynadı.

Esra Hacıoğlu   | 21.03.2019
Altaylı futbolcular, down sendromlu çocuklarla buluştu

Izmir

Gaziemir Tesisleri'nde kulüp ve Ulusal Down Sendromu Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, 15 down sendromlu çocuk katıldı. Altay forması giyen çocuklar, futbolcuların ısınmasının ardından onlarla top oynayıp, fotoğraf çektirdi.

Altay Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu çocukları tesislerinde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve sık sık sosyal sorumluluk projelerine dahil olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların sinerjisinin futbolculara da sirayet ettiğini belirten Erbesler, "Etkinliği, bu anlamlı günü çocuklar için daha mutlu kılmak amacıyla organize ettik. Bugün bu çocukları bir parça da olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Etkinliğin organizatörlerinden Ulusal Down Sendromu Derneği Başkanı Aslı Soykal, down sendromlu çocukları sosyal hayat ile kaynaştırmaya ve bu konuda aileleri de bilinçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Etkinliğe katılan Altaylı futbolcu Yasin Palaz da 21 Mart'ın herkesin farkındalığının artması gereken bir gün olduğunu belirterek, down sendromlu çocuklara farklı bir bakış açısıyla bakabilmenin önemini vurguladı.



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