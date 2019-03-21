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Spor, Futbol

Erzurumspor'dan yabancı oyuncu kontenjanı açıklaması

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü yabancı oyuncu kontenjanının sınırlandırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yunus Hocaoğlu   | 21.03.2019
Erzurumspor'dan yabancı oyuncu kontenjanı açıklaması

Erzurum

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü yabancı oyuncu kontenjanının sınırlandırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yabancı sınırına karşı olmadığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak yabancı oyuncu konusunda hem sportif direktörlerin katıldığı toplantıda hem de Sayın Fikret Orman başkanlığında bugün yapılan toplantıda birçok kulübümüz gibi sınırlama olmaması gerektiğini, mevcut sistemin aynen devam etmesini, eğer bir sınırlama getirilecekse kademeli olarak tüm kulüplerin ortak çalışması sonucu bir karar alınmasını ve bu kararın da uzun vadeli olması gerekliliğini ifade etmiştik. Konuyla ilgili bugün yapılan kulüpler birliği toplantısından sonra Fikret Orman yaptığı açıklamada, 'Üç kulübümüz hariç tüm kulüplerimiz mevcut sistemin devamını düşünüyor' şeklinde gerekli açıklamayı yapmıştır. Ancak Erzurumspor’un yabancı sınırıyla ilgili bugün bazı basın yayın organlarında çıkan 'Erzurumspor yabancı sınırına karşı' ifadesi kulübümüze ait değildir."

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