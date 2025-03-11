Dolar
36.57
Euro
39.91
Altın
2,905.63
ETH/USDT
1,911.90
BTC/USDT
80,805.00
BIST 100
10,410.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Hava Kurumu Üniversitesini ziyaretinde konuşuyor
logo
Spor

Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Magic'i 97-84 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Orlando Magic'i 97-84 mağlup etti.

Fatih Erel  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Magic'i 97-84 yendi

İstanbul

NBA'de 12 maç oynandı. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Rockets, konuk ettiği Magic'i 13 sayı farkla yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Jabari Smith, 20 sayı kaydederken milli oyuncu Alperen Sengun ise 14 sayı, 14 ribaunt, 4 asist ve 1 blok ile galibiyete katkı verdi.

Magic'te Paolo Banchero, 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Curry, 4 bin üçlük sayısına ulaşan ilk oyuncu olacak

Golden State Warriors konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 130-120 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Warriors'ta Stephen Curry, 5 üçlük ile birlikte toplam 24 sayı atarken bir NBA maçında 2 üçlük daha attığında NBA tarihinde 4 bin üçlük sayısına ulaşan ilk oyuncu olacak.

Blazers'ta Deni Avdija, 34 sayı, Anfernee Simons ise 32 sayı kaydetti.

Jokic'ten 35 sayı, 18 ribaunt

Batı Konferansı'nda Denver Nuggets deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 140-127 mağlup etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı, 18 ribaunt ve 8 asist ile oynarken Jamal Murray ise 34 sayı kaydetti.

Thunder'da Luguentz Dort 26 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 25 sayı attı.

- Adem Bona'dan 12 sayı

Atlanta Hawks konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 132-123 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Hawks'ta Dyson Daniels, 25 sayı kaydederken 76ers'ta Quentin Grimes'in 35 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona ise 12 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla oynadı.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 132-123

Boston Celtics-Utah Jazz: 114-108

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 111-108

Miami Heat-Charlotte Hornets: 102-105

Toronto Raptors-Washington Wizards: 119-104

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 121-103

Houston Rockets-Orlando Magic: 97-84

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 120-118

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 127-140

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 129-133

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 130-120

Sacramento Kings-New York Knicks: 104-133

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul, 1 hafta çöl tozunun etkisinde kalacak
İstiklal Marşı'nın kabulü Meclis tutanaklarında
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturmada 32 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından deprem bölgesinde ramazan etkinliği

Benzer haberler

Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Magic'i 97-84 yendi

Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Magic'i 97-84 yendi

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Unicaja ekibine konuk olacak

NBA'de Cleveland Cavaliers üst üste 14. galibiyetine ulaştı

Bahçeşehir Koleji'nin hedefi THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmek

Bahçeşehir Koleji'nin hedefi THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmek
Galatasaraylı basketbolcu Will Cummings, futboldaki ortamı salonda da istiyor

Galatasaraylı basketbolcu Will Cummings, futboldaki ortamı salonda da istiyor
NBA'de Lakers'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi

NBA'de Lakers'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet