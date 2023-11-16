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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te AK Parti grubunu ziyaretinin ardından konuşuyor A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yapılacak özel maç öncesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Berlin'e hareket ediyor
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Spor

Almanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü yapacağı özel maçı, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

Fatih Erel  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Almanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Almanya-Türkiye maçını, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Tomasz Musial ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. Pawel Raczkowski ve Krzysztof Jakubik, maçın VAR hakemleri olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te yapacağı maç, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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