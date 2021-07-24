Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

Süha Gür   | 24.07.2021
Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

Istanbul

Galatasaray Kulübü, dün transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alexandru Cicaldau'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, Galatasaray forması ile kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyerine Romanya'nın Viitorul takımında başlayan 1997 doğumlu oyuncu, 14 kez de Romanya Milli Takımı'nın formasını giydi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de son 24 saatte 528 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde 3 milyar 830 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Çin, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Myanmar sınırındaki eyalette önlemleri artırdı

Benzer haberler

Aykut Kocaman: Kuvvetli takım pozisyonunu bıraktığımız yerden devam ettireceğiz

Aykut Kocaman: Kuvvetli takım pozisyonunu bıraktığımız yerden devam ettireceğiz

Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'den golsüz prova

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal: 20 yaşındaki gibi heyecanlıyım

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal: 20 yaşındaki gibi heyecanlıyım
Kasımpaşa, Danimarkalı santrfor Jorgensen'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Danimarkalı santrfor Jorgensen'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı daha yapacak

Fenerbahçe yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı daha yapacak