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Spor, Futbol

PFDK'den Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç men cezası verdi.

Ercan Çakar   | 31.12.2020
PFDK'den Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta rakip futbolcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle Yasin Pehlivan'a 2 maç men cezası verildiği bildirildi.

Kurulun, Yeni Malatyaspor'a 24 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 9 bin, İttifak Holding Konyaspor idarecisi Bünyamin Sarıtaş'a da 4 bin 500 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.


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