PFDK'den Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta rakip futbolcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle Yasin Pehlivan'a 2 maç men cezası verildiği bildirildi.
Kurulun, Yeni Malatyaspor'a 24 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 9 bin, İttifak Holding Konyaspor idarecisi Bünyamin Sarıtaş'a da 4 bin 500 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.
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