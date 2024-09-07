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Spor

Afyonkarahisar'da "MXGP Türkiye" başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı "MXGP Türkiye" başladı.

Canan Tükelay, Arif Yavuz  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Afyonkarahisar'da "MXGP Türkiye" başladı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya / AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenmanları yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan, gazetecilere, ilk antrenmanlarla yarışların başladığını söyledi.

Kadınlar grubunun antrenmanından sonra genç sporcuların antrenmanlarını bitirdiğini belirten Baysan, şöyle konuştu:

"Parkur gayet güzel. Hiçbir olumsuz tarafı yok. Günün sonunda da kadınlar kupası var. Onun öncesinde de Gençler Avrupa'nın birinci ayakları var. Yarın, tüm kategorilerde ikişer etap yarışlara final yapıp, Afyonkarahisar motosiklet arenasındaki dünya şampiyonasını sonlandırmış olacağız. 14 Türk sporcu var. Avrupa Gençler kategorisinde yarışıyorlar."

Bu arada gün içerisinde 4 kategoride sıralama yarışlarıyla MXWOMEN ve EMX250'nin 1. ayak yarışları yapılacak.

Yarışlara, 28 ülkeden 114 sporcu katılıyor.

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