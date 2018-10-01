Adana yeni stadına kavuşuyor

ADANA - İBRAHİM ERİKAN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, UEFA ve FIFA standartlarına uygun, 6 katlı inşa edilen Yeni Adana Stadı'na ilişkin "Ligin ikinci yarısında Adanaspor ve Adana Demirspor'un müsabakalarını Yeni Adana Stadı'nda yapmalarını arzu ediyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da sporun, hayatın ortasında olduğunu söyledi.

Kentin Spor Toto 1. Lig'de iki güçlü takımının olduğuna işaret eden Sarıeroğlu, " Adanaspor'umuz ve Adana Demirspor'umuz ligde. İnşallah biz ligin ikinci yarısında Adanaspor ve Adana Demirspor'un müsabakalarını Yeni Adana Stadı'nda yapmalarını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, Yeni Adana Stadı'nın dünya standartlarında inşa edildiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti Adana İl Başkanımız Fikret Yeni ve milletvekillerimizle stada ziyaretimizi gerçekleştirdik. Çok az bir aşaması kaldı. Hepimiz takipçisiyiz, inşallah ligin ikinci yarısında stadımızın bitmesi için çalışmaları takip edip sürecin tamamlanmasını sağlayacağız. Sporla bu kadar bir arada olan Adana'mıza yaraşır şekilde inşallah rakip takımlarımızı misafir edip yüz akıyla sahamızda karşılaşmalarımızı yapacağız."

Yeni Adana Stadı'nın çatısının germe sistemiyle yapıldığını ve bunun Türkiye'de sadece burada uygulandığını vurgulayan Sarıeroğlu, "Stadımızla ilgili teknik bilgileri de aldık. Çok az bir aşaması kaldı. Stadımızın yüzde 90'ı tamamlandı, yüzde 10'luk bir kısmı kaldı. Geçtiğimiz hafta da Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bunun görüşmelerini yaptık. İnşallah stadımızı kısa zamanda tamamlatacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni Adana Stadı

Merkez Sarıçam ilçesinde, TOKİ tarafından inşaatına 2014'te başlanan Yeni Adana Stadı, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa ediliyor.

Yaklaşık 102 dönüm arazinin 43 dönümü üzerinde yükselen stat, çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğinde 33 bin kişi kapasiteli yapılıyor.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısına yetişebilmesi için çok sayıda işçinin 24 saat esasına göre vardiyalı çalıştığı stat bünyesinde, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.

Mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, 172 kişilik engelli bölümü ve 172 refakatçi koltuğunun bulunacağı şekilde inşa edilen stat etrafında 431'i kapalı, toplam bin 444 araçlık otopark bulunuyor.

Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer alacağı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.