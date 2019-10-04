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Spor

ABD'li Dalilah Muhammed dünya rekoru kırdı

17. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engellide ABD'li Dalilah Muhammed, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Yunus Kaymaz   | 04.10.2019
ABD'li Dalilah Muhammed dünya rekoru kırdı

İstanbul

17. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engelli yarışında ABD'li Dalilah Muhammed, dünya rekoru kırdı. 

17. Dünya Atletizm Şampiyonası

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor. Erkekler 3000 metre engelli yarışında Kenyalı atlet Conseslus Kipruto 8:01.35'lik derecesiyle birinci oldu. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde, beş kategoride madalyalar sahibini buldu.

Kadınlar 400 metre engellide ABD'li Dalilah Muhammed, 52.16'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyaya uzandı.

Erkekler 3 bin metre engellide Kenyalı Conseslus Kipruto, 8.01.35'lik zamanıyla Londra 2017'nin ardından Doha'da da podyumun zirvesine çıktı.

Erkekler 400 metrede, Bahama'dan Steven Gardiner 43.48'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler yüksek atlamada Katarlı Mutaz Essa Barshim 2.37'lik, kadınlar disk atmada da Kübalı Yaime Perez 69.17'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

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