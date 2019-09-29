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Spor

Ramil Guliyev yarı finalde

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde yarışan milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale çıktı.

Mutlu Demirtaştan   | 29.09.2019
Ramil Guliyev yarı finalde

Istanbul

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 200 metre elemelerinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.27'lik derecesiyle serisinde 2. olarak yarı finale kaldı.

Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 20.50'de yarı finalde koşacak.


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