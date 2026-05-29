ABD Kongre Üyesi Michael Baumgartner’a Galatasaray forması hediye edildi ABD'deki Türk Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, Kongre üyesi Michael Baumgartner'ı ziyaret ederek, Türkiye Süper Lig 2025-2026 şampiyonu Galatasaray'ın formasını takdim etti.

Türk STK liderleri, bir Galatasaray sempatizanı olan Kongre üyesi Baumgartner'e sarı-kırmızılı ekibin futbolcuları tarafından imzalanmış özel Galatasaray forması hediye etti.

Kongre binasında (Capitol Hill) gerçekleşen buluşmada, Türk Amerikan Koalisyonu Siyasi Eylem Komitesi (TAC-PAC) Başkanı Melih Bektaş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ABD Bölge Başkanı Derya Taşkın, Galatasaray USA Başkanı Yusuf Başusta ve Başkan Yardımcısı Yücel Edebalı da hazır bulundu.

TAC-PAC Başkanı Melih Bektaş öncülüğündeki Türk heyeti, ziyaret sırasında Baumgartner’a Galatasaray rozeti ve atkısı takarken, Galatasaray USA Başkanı Başusta, ABD'li siyasetçiyi derneğin "onursal üyesi" olarak kabul ettiklerini kendisine iletti.

Oldukça samimi bir ortamda geçen görüşme sonunda Türk heyeti, hatıra fotoğrafı çekimi esnasında Baumgartner'a "En Büyük Cimbom" sloganını tekrarlattı.

Bektaş, ABD'nin başkentindeki sıcak buluşmanın, Türk-Amerikan toplumunun yürüttüğü diplomatik ve kültürel temaslar adına önem taşıdığını belirtti.

Baumgartner'ın, bir önceki ziyarette Galatasaray sempatizanı olduğunu söylemesi üzerine sarı-kırmızılı takımın ABD'deki derneğinin başkanı Başusta ile temasa geçtiğini belirten Bektaş, bu sempatiyi Türk-Amerikan toplumu adına "bir fırsata dönüştürmek için" yeni bir ziyaret planladıklarını ve son görüşmeyi gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Türk STK liderleri tarafından, 2025 yılında Kongre’ye seçilen Baumgartner ile TAC-PAC öncülüğünde kısa süre içerisinde dördüncü defa görüşme gerçekleştirildiğinin altı çizilirken, bu tür temasların Türk-Amerikan toplumunun Capitol Hill’de kalıcı diyalog kanallarının oluşturulması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Türk heyet ayrıca, Kongre üyeleriyle sıfırdan kurulan ilişkilerin zaman içerisinde karşılıklı güvene, dostluğa ve işbirliğine dönüşebildiğini vurgulayarak, toplum temelli diplomatik girişimlerin önemine dikkati çekti.