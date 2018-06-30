A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde

ANKARA

Çin'in ev sahipliğinde Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun yarı finalinde, A Grubu'nu lider bitiren Brezilya ile B Grubu ikincisi Türkiye karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk iki seti aynı skorla 25-23 kazanan milliler, baştan sona üstünlüğünü kabul ettirdiği rakibi karşısında üçüncü seti de 25-22 aldı ve adını finale yazdırdı.

Türkiye, yarı finalin diğer eşleşmesinde bugün TSİ 14.45'te oynanacak ABD-Çin maçının kazananıyla yarın TSİ 14.00'te şampiyonluk maçına çıkacak.



