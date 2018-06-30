Inter, Nagatomo'yu Galatasaray'a verdi

İtalya temsilcisi Inter, Japon oyuncusu Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'da forma giyeceğini duyurdu.

anasayfa > spor, futbol, dünyadan spor 30.06.2018 Doga Kirmizioglu Ankara

Inter, Nagatomo'yu Galatasaray'a verdi

ANKARA

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiraladığı Yuto Nagatomo'nun bonservisini sarı-kırmızılı kulübe verdiğini açıkladı.

Inter Kulübünden yapılan açıklamada, Nagatomo'nun bonservisi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya varıldığı ve Japon oyuncunun gelecek sezon da sarı-kırmızı kulübün formasını giyeceği belirtildi.

Japonya Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 31 yaşındaki sol bek Nagatomo, geçen sezon Galatasaray formasıyla 15 lig maçında oynadı.

Yuto Nagatomo, 8 sezon formasını giydiği Inter'de ise 213 karşılaşmada ağları 13 kez sarsmıştı.


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