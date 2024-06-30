98. Gazi Koşusu'nu "Dragon Flame" kazandı
Veliefendi Hipodromu'nda koşulan Türk at yarışçılığının derbisini Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan ilk sırada bitirdi.
İstanbul
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisini Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 22 safkan katıldı.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Akın Sözen'in bindiği "Dragon Flame" isimli safkan 2.28.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi. Akın Sözen, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu.
Yarışta ikinciliği 2.28.75'lik derecesiyle Selim Kaya'nın bindiği ve Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu "Zizka" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.28.93'lük derecesiyle Hayrullah Doğan'ın sahibi olduğu ve Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Borrego" adlı safkan geldi.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak tanımlanıyor.
Kazanan atın sahibine büyük ödül
Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan "Dragon Flame", sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandırdı.
Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira olacak.
Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.
Bakan Bak, 98. Gazi Koşusu'nu kazanan Akın Sözen'i kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 98. Gazi Koşusu'nu "Dragon Flame" isimli safkanla kazanan jokey Akın Sözen ile at sahibi Emrah Agun'u tebrik etti.
Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisini Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı 'Dragon Flame' isimli safkan kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecanla takip ettiğimiz Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen ve atın sahibi Emrah Agun'u canı gönülden tebrik ediyorum."
98. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı
Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkanın 2.28.36'lık derecesiyle kazandığı 98. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşunun ardından pistin kenarında kurulan platformda jokeye, atın sahibi ile antrenörüne ödülleri takdim edildi.
Gazi Koşusu'nda ilk şampiyonluğunu elde eden jokey Akın Sözen, büyük bir sevinç yaşadı. Akın Sözen, ödül töreninden önce atı "Dragon Flame" ile Veliefendi Hipodromu'nda seyircileri selamladı.
Koşuyu kazanan atın sahibi Emrah Agun'a birincilik kupasını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider verdi. Jokey Akın Sözen'e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri takdim etti. Antrenör İbrahim Bekiroğulları da plaketini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.
Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan jokey Akın Sözen, Gazi Koşusu'nu kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu duyguyu yaşamak isteyen arkadaşlarım inşallah yaşarlar. Gerçekten zirve bir mutluluk." ifadelerini kullandı.
Atın sahibi Emrah Agun da çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu hayali gerçekleştiren tüm ekibe teşekkürler. Çok mutluyuz, çok gururluyuz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.