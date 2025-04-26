Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,792.00
BTC/USDT
94,308.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuşuyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç konuşuyor
logo
Spor

9 kampta 510 güreşçi şampiyonluk için çalışıyor

Milli güreşçiler, hazırlıklarını 9 kentte düzenlenen kamplarda sürdürüyor.

Halil İbrahim Avşar  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
9 kampta 510 güreşçi şampiyonluk için çalışıyor Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 9 kamp merkezinde toplam 510 sporcu, şampiyonluk için yoğun bir şekilde çalışıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bursa, Gaziantep, Konya, Antalya, Niğde, Edirne, Bolu, Ankara ve İstanbul'daki kamplarda güreşçiler, "yolumuz şampiyonluk" mottosuyla yeni zaferlere hazırlanıyor.

Kamplar büyükler, 23, 20 ve 17 yaş altı kategorilerinde düzenleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, İstanbul depremlerinin ardından hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı
DMM, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamındaki gözaltılar ile ilgili iddiaları yalanladı
Meteorolojiden Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum açılış programına video mesaj gönderdi
İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, 21-22 Haziran'da Türkiye'de yapılacak

Benzer haberler

9 kampta 510 güreşçi şampiyonluk için çalışıyor

9 kampta 510 güreşçi şampiyonluk için çalışıyor

Elazığlı Muhammed şampiyon olunca hedef büyüttü

Antalya'da pehlivanlar sezona hazırlanıyor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da 2'si altın 5 madalya kazandı

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da 2'si altın 5 madalya kazandı
Taramayla seçilen Ağrılı güreşçi çocukların hedefi uluslararası başarı

Taramayla seçilen Ağrılı güreşçi çocukların hedefi uluslararası başarı
Taha Akgül: Genel itibarıyla güzel bir Avrupa Şampiyonası geçirdik

Taha Akgül: Genel itibarıyla güzel bir Avrupa Şampiyonası geçirdik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet