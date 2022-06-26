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Spor

661. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 661'incisi düzenlenen Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Recep Kara kazandı.

Serdar Yiğit   | 26.06.2022
661. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu

Kütahya

Ebe Çamlığı Er Meydanı'nda baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minik kategorilerinde 500 sporcunun katıldığı müsabakalar tamamlandı.

Organizasyonda güreş ağalığına Ercan Tekdemir seçildi.

Müsabakaların finalinde Semih Turgut'a üstünlük sağlayan Recep Kara, başpehlivanlığı elde etti.

Organizasyonda üçüncülüğü de Süleyman Aykırı ile Onur Balcı paylaştı.

Baş altı kategorisinde ise Murat Özkan birinci, İlyas Yıldırım ikinci, Sadim Bakır ile Rasim Saraç üçüncü oldu.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, yaptığı konuşmada, güreşlerin Osmanlı döneminden günümüze kadar geldiğini söyledi.

Kayı boyu alplerinin bu meydanda hazırlanıp güreş tuttuğunu aktaran Ertürk, "Osmanlı Devleti'ni kuran Kayılar, yaylak olarak geldikleri bu alanda, Ebe Hatun Çamlığı'nda güreş tutar, alplerini yeni fetihlere hazırlardı. Bizler de bu geleneği yüzyıllardır bu topraklarda devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Başpehlivanlığı kazanan Recep Kara ile ikinci olan Semih Turgut da birer konuşma yaptı.

Müsabakalar sonunda başarı elde eden güreşçilere madalyaları takdim edildi.

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