49. Hitit Rallisi hafta sonu Ankara'da düzenlenecek
49. Hitit Rallisi, 14-15 Haziran tarihlerinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenecek.
Ankara
Ankara Otomobil Spor Kulübünün açıklamasına göre, organizasyon, 14 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’deki start seremonisinin ardından 17.30’da Beypazarı 75. Yıl Bulvarı’nda başlayacak.
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Ekipler, 15 Haziran Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren sırasıyla Macun, Karaören ve Petrol Ofisi Maxima etaplarını ikişer kez geçecek.
Toprak etaplarda gerçekleştirilecek yarışın ödül töreni, aynı gün saat 17.00’de yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.