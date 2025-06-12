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Spor

49. Hitit Rallisi hafta sonu Ankara'da düzenlenecek

49. Hitit Rallisi, 14-15 Haziran tarihlerinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
49. Hitit Rallisi hafta sonu Ankara'da düzenlenecek

Ankara

Ankara Otomobil Spor Kulübünün açıklamasına göre, organizasyon, 14 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’deki start seremonisinin ardından 17.30’da Beypazarı 75. Yıl Bulvarı’nda başlayacak.

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Ekipler, 15 Haziran Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren sırasıyla Macun, Karaören ve Petrol Ofisi Maxima etaplarını ikişer kez geçecek.

Toprak etaplarda gerçekleştirilecek yarışın ödül töreni, aynı gün saat 17.00’de yapılacak.

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