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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
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Spor

43. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, Aktif Bank'ın dijital bankası N Kolay’ın isim sponsorluğundaki N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı.

Ercan Doğan   | 07.11.2021
43. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı

İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Altunizade Köprüsü'nden verdiği startla katılımcılar koşuya başladı. 8 kilometrelik parkurda katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen 20 bin katılımcı, zaman zaman köprü üstünde fotoğraf çektirdi.

Köprü çıkışındaki yol kenarında bir kişi mikrofondan şarkı söylerken, katılımcılar bir süre mola verme fırsatı buldu. Şarkılara keyifle eşlik eden katılımcılar, daha sonra koşuya devam etti. 

Afrika’da yaşayan Masai kabilesi üyeleri de koşuda yer aldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmenin keyfini yaşayan katılımcılar, Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inerek, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde koşuyu tamamladı. 

Afrika’da yaşayan Masai kabilesi üyeleri de koşuda yer aldı. Temiz su sorununa dikkati çekmek için su kovalarıyla koşuya katılan kabile üyeleri parkur boyunca şarkılar söyledi. Masai üyelerine diğer katılımcılar da ilgi gösterdi ve beraber fotoğraf çektirdi. 

Maratona destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, "Maraton bizim için bir spor etkinliğinden çok daha fazlası anlamına geliyor. İstanbul gibi büyüleyici bir kenti yaşatan bu spor organizasyonunda parkura çıkan binlerce sporcu ve amatör koşucu, bugün eşsiz bir deneyim yaşadı. Dijital bankamız N Kolay ile sponsorluğumuzun ikinci yılında, halk koşusunun da yapılabilmesiyle maratonu çok daha yüksek bir katılımla ve coşkuyla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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