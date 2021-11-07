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Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da finale yükseldi

Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında adını finale yazdırdı.

Fatih Çakmak   | 07.11.2021
Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da finale yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sert zeminde düzenlenen organizasyonda sırasıyla Rus, Moldovalı, Büyük Britanyalı rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen ay-yıldızlı sporcu, yarı finalde elemelerden gelen Macar raket Fabian Marozsan ile karşılaştı.

Marozsan'ı 2 saat 10 dakikalık mücadele sonunda ilk servislerinden yüzde 83 ile puan çıkararak 7-6, 5-7, 6-4 ile geçen Cem İlkel, finale çıktı.

Milli tenisçi Cem İlkel'in finaldeki rakibi 1 numaralı seribaşı Alex Molcan'ı eleyerek finale yükselen 18 yaşındaki 3 numaralı seribaşı Danimarkalı raket Holger Rune oldu.

Klasmanın 158. basamağındaki Cem İlkel'in dünya 118 numarası Holger Rune ile final karşılaşması TSİ 18.30'da başlayacak. ​​​​​​​


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