4. MarmaRUN Koşusu, 23 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek
4. MarmaRUN Koşusu, Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü ve Beykoz Belediyesi iş birliğinde 23 Ekim'de düzenlenecek.
İstanbul
Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, ulusal statüde gerçekleştirilecek 10 kilometrelik yarış, Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başlayacak.
Yarışmacılar, boğaz hattında koşarak Çubuklu iskelesinden dönüp başlangıç noktasında koşuyu tamamlayacak.
Bu yıl 2 bin kişinin başvurabileceği koşuda katılımcılar, genel ve marmaralı olmak üzere iki kategoride mücadele edecek. Öğrenci kulüplerinin, firmaların ve bankaların spor takımlarının katılımıyla büyüyen organizasyonda, yaş kategorilerinde dereceye girecek tüm sporculara sponsorlar tarafından çeşitli hediyeler verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.