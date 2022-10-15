Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,282.00
BTC/USDT
19,093.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor

Bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında son yenilgisini 594 gün önce Fenerbahçe karşısında aldı.

Selçuk Kılıç   | 15.10.2022
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 594 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

11 maç oynadı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 11 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Deplasmanda hiç kaybetmedi

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı.

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Avcı ile 11 maç

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2020-2021Trabzonspor-Galatasaray0-2
2020-2021Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2020-2021Trabzonspor-Fenerbahçe0-1
2020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-1
2021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-2
2021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-1
2021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-2
2021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-1
2021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-1
2022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti
Bakan Dönmez, maden ocağının galerisindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi
Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
TBMM Başkanı Şentop Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek
Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor

Beşiktaş ile Trabzonspor 135. randevuda

Antalya derbisinde Alanyaspor kazandı

MKE Ankaragücü'nün Portekizli oyuncusu Pedrinho, Fenerbahçe maçından 3 puan bekliyor

MKE Ankaragücü'nün Portekizli oyuncusu Pedrinho, Fenerbahçe maçından 3 puan bekliyor
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar oynanacak

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar oynanacak
Yarım asırlık köklü kulüp, sahaya çıkamadığı için alt lige düşürüldü

Yarım asırlık köklü kulüp, sahaya çıkamadığı için alt lige düşürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet