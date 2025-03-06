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Spor

31. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı

Golf Mad tarafından düzenlenen 31. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.

Servet Tümer  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
31. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı

Antalya

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü sahalarında Turkcell, Adopen ve Gloria Hotels sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada 18 ülkeden 33'ü profesyonel 132 golfçü mücadele ediyor.

Turnuvada 3 defa dünya şampiyonu olan İngiliz Robert Rock ile profesyonel tur şampiyonu Alman Max Kramer de yer alıyor.

Turnuvada sporcular, 72 çukurda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Golf Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara, yaptığı açıklamada, turnuvada 50 bin avro para ödülü dağıtılacağını söyledi.

Kara, turnuvalar sayesinde kış sezonunda golfçülerin gözünün Antalya'da olduğunu belirterek, "Turnuva, ülkemizin ve bölgemizin tanıtımına en iyi şekilde katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Organizasyon, 8 Mart Cumartesi günü sona erecek.

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