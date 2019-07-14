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Spor

23 Yaş Altı Ampute Milli Takımı, İngiltere'de şampiyon

Ampute milliler, İngiltere'de düzenlenen uluslararası turnuvayı şampiyon tamamladı.

Metin Arslancan   | 14.07.2019
23 Yaş Altı Ampute Milli Takımı, İngiltere'de şampiyon

İstanbul

23 Yaş Altı Ampute Milli Futbol Takımı, İngiltere'de düzenlenen uluslararası turnuvada şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İngiltere Ampute Futbol Derneği tarafından Nantwich kasabasında gerçekleşen 23 Yaş Altı Uluslararası Ampute Futbol Turnuvası'nda milliler şampiyonluğa ulaştı.

Ay-yıldızlı ekibin yanı sıra İngiltere ve Polonya'nın katıldığı turnuvada milliler, dün yapılan müsabakalarda Polonya ile 2-2 berabere kalırken İngiltere'yi 8-1'lik skorla geçmişti.

Türkiye, bugünkü maçlarında ise İngiltere'yi 3-0'la geçerken Polonya ile golsüz berabere kaldı.

Gol averajı daha iyi olan milli takım, turnuvada birinciliğe ulaşırken Polonya ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı.

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