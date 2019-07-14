Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli atletten gümüş madalya
İsveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ankara
İsveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte gümüş madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gavle kentindeki organizasyonda milli sporcu Salih Korkmaz 20 kilometre yürüyüşte 1.21.32'lik derecesiyle ikinci oldu. Salih bu derecesiyle aynı zamanda kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.
Salih gümüş madalya alırken Rus atlet Vasiliy Mizinov 1.21.29'luk derecesiyle altın madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.