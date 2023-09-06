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Spor

22. Bosphorus Cup, 21-24 Eylül tarihlerinde 1200 yelkencinin katılımıyla yapılacak

22. Bosphorus Cup İstanbul Yelken Yarışları'nda 1200 yelkenci yarışacak.

Hilmi Sever  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
22. Bosphorus Cup, 21-24 Eylül tarihlerinde 1200 yelkencinin katılımıyla yapılacak

İstanbul

Yarış 21-24 Eylül tarihlerinde "Celebrate Istanbul" sloganıyla IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam sekiz kategoride gerçekleştirilecek.

Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, yaptığı açıklamada, "Bosphorus Cup, 21 yılda yerli ve yabancı 25 bin yelkenciyi buluşturdu. Bu rakamın yaklaşık yarısını ise başta Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden gelen yabancı sporcular oluşturuyor. Bosphorus Cup'ı 21 yılda üç milyonu aşkın İstanbullu izledi. Bosphorus Cup sayesinde İstanbul'u dünyaya tanıtıyoruz. Bu sene aynı heyecanla Bosphorus Cup'ı düzenleyeceğiz. Bu yıl yarışa 100 tekne ve 1200 yelkenci katılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de büyük bir destek gördüklerini belirten Gorbon, "Bosphorus Cup'ta farklı sektörlerde çok önemli markalarla iş birlikleri yapıyoruz. Deneyim ve ağırlama seçeneklerimizle markalara, Boğaz’da yelken yapma, helikopterden boğaz yarışını izleme ya da yılda bir kez ve çok sınırlı sayıda kişinin katılabileceği etkinlikler gibi özel fırsatlar sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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