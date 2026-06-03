2026 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu: Tunus

2026 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alacak Tunus, son 3'ü üst üste toplam 7. kez bu organizasyonda boy gösterecek.
Mücahit Hüseyin Eroğul
03 Haziran 2026•Güncelleme: 04 Haziran 2026
İstanbul
Grubunda Hollanda, Japonya ve İsveç ile mücadele edecek Tunus'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
Kupaya katılma mücadelesi
Tunus asıllı Fransız milli futbolcu Sabri Lamouchi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tunus, Afrika Elemelerini yenilgisiz geçerek Dünya Kupası'na adını yazdırdı.
Namibya, Liberya, Malavi, Ekvator Gienesi ve Sao Tome ve Principe'nin olduğu grubu 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 28 puanla noktaladı.
Oynadığı maçlarda hiç gol yemeyen Tunus, tek puan kaybını Namibya ile 0-0 berabere kalarak aldı.
Tunus'un 22 kez fileleri havalandırdığı ve gol yemediği eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Afrika Elemeleri:
Tunus-Sao Tome Ve Principe: 4-0
Malavi-Tunus: 0-1
Tunus-Ekvator Ginesi: 1-0
Namibya-Tunus: 0-0
Liberya-Tunus: 0-1
Tunus-Malavi: 2-0
Tunus-Liberya: 3-0
Ekvator Ginesi-Tunus: 0-1
Sao Tome ve Principe: 0-6
Tunus-Namibya: 3-0
Puan durumu:
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
Puan
Av.
1
Tunus
10
9
1
0
22
0
28
+22
2
Namibya
10
4
3
3
13
10
15
+3
3
Liberya
10
4
3
3
13
11
15
+2
4
Malavi
10
4
1
5
11
10
13
+1
5
Ekvator Ginesi
10
3
2
5
8
15
11
-7
6
Sao Tome Ve Principe
10
1
0
9
5
26
3
-21
Öne çıkan oyuncuları
Tunus Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki en kritik ismi, Premier Lig ekiplerinden Burnley forması giyen Hannibal Mejbri olacak.
Kasımpaşa'da forma giyen Mortadha Ben Ouanes ve Adem Arous'un da kadrosunda yer aldığı Tunus'ta Eintracht Frankfurtlu orta saha Ellyes Skhiri, Celtic'le İskoçya'da şampiyonluğa ulaşan Sebastian Tounekti ve Augsburglu Ismael Gharbi Tunusluları sevince boğmak için Lamouchi'nin en önemli kozları olarak görev alacak.
Dünya Kupası geçmişi
Tunus Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası'na 6 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 18 maç yapan Tunus, 3 galibiyet alırken, 10 maçta rakiplerine mağlup oldu. 5 karşılama ise beraberlikle sonuçlandı.
Tunus, 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 ve 2022'de katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramadı.
2022'deki organizasyonda Danimarka'yla golsüz berabere kalan Tunus, Avustralya'ya 1-0 yenildi. "Kartaca Kartalları", gruptaki son maçında kupanın finalisti Fransa'yı 1-0 yense de topladığı 4 puan gruptan çıkmak için yeterli olmadı.
Afrika temsilcisinin Dünya kupaları geçmişi şöyle:
1978 - Grup aşaması
1998 - Grup aşaması
2002 - Grup aşaması
2006 - Grup aşaması
2018 - Grup aşaması
2022 - Grup aşaması
Kadro
Kaleci: Sabri Ben Hassan (Etoile Sportive du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahmene (CS Sfaxien)