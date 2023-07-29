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Spor

2023 Extreme Kupası Bolu'da başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde bulunan 2023 Extreme Kupası'nın ilk ayağı Bolu'da start aldı.

Zafer Göder  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
2023 Extreme Kupası Bolu'da başladı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Bolu Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışlar, Çakmaklar mevkisindeki offroad pistinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 8 araç ve 16 sporcunun yer aldığı yarışlarda, otomobil pilotları zorlu pistlerde kıyasıya mücadele etti.

Zorlu engelleri geçemeyen bazı araçların yardımına, kurtarma araçları yetişti. Parkurda takla atan bir araç ise yarışı tamamlayamadı.

Extreme Kupasının ilk ayağı, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Bolu Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, AA muhabirine, yarışlara ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kulüp olarak her yıl bu organizasyonun kentte düzenlenmesi için çaba harcadıklarını belirten Turan, "Şu anda burada 8 araç ve 16 yarışmacı var. Gün boyu engel yarışı yapacaklar. Yarışmacılarımız, Bolu'yu coğrafi anlamda çok seviyorlar. Etabımızı çok seviyorlar." diye konuştu.

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