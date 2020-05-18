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Spor

19 Mayıs Satranç Turnuvası'na 5 bin 548 lisanslı sporcu katılacak

Türkiye Satranç Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 81 kentten 5 bin 548 lisanslı sporcunun katılımıyla online turnuva düzenleyecek.

Musa Samur   | 18.05.2020
19 Mayıs Satranç Turnuvası'na 5 bin 548 lisanslı sporcu katılacak

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 81 kentten 5 bin 548 lisanslı sporcunun katılımıyla online turnuva düzenleyecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Samsun'da gerçekleştirilecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası'nın açılış hamlesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak.

Turnuva, "Chess.com" online satranç platformunda saat 15.00'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, rekor katılımlı bir turnuvaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlattığı Samsun'dan start vermenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Hedeflerinin çocukları bilime, sanata, kültüre ve spora yöneltmek, onların bu yolda ilerlemelerini sağlamak olduğunu kaydeden Tulay, "Heyecanımız hep diri. Azimle ilerliyor, değerlerimize sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.


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