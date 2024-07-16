14. TransAnatolia Ralli Raid yarışları, 31 Ağustos'ta Mersin'de başlayacak
14. TransAnatolia Ralli Raid yarışlarının rotası belli oldu. Yarışları, 31 Ağustos'ta Mersin'de başlayacak.
İstanbul
Organizasyondan yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta Mersin'den başlayacak yarışta sporcuların Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis'ten geçerek 7 Eylül'de Van'da yarışı tamamlayacağı belirtildi.
TransAnatolia’da motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için ralli ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rallide yarışmacılar zamana karşı mücadele ederken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.