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Spor

14. TransAnatolia Ralli Raid yarışları, 31 Ağustos'ta Mersin'de başlayacak

14. TransAnatolia Ralli Raid yarışlarının rotası belli oldu. Yarışları, 31 Ağustos'ta Mersin'de başlayacak.

Bozhan Memiş  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
14. TransAnatolia Ralli Raid yarışları, 31 Ağustos'ta Mersin'de başlayacak

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta Mersin'den başlayacak yarışta sporcuların Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis'ten geçerek 7 Eylül'de Van'da yarışı tamamlayacağı belirtildi.

TransAnatolia’da motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için ralli ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rallide yarışmacılar zamana karşı mücadele ederken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele ediyor.

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