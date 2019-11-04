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Spor

Milli judocu Bilal Çiloğlu zirveyi bırakmıyor

Bilal Çiloğlu, Abu Dabi Grand Slam Judo Turnuvası'nın ardından Okyanusya Açık'ta da altın madalya elde etti.

Hüseyin Doğru   | 04.11.2019
Milli judocu Bilal Çiloğlu zirveyi bırakmıyor

Ankara

Milli judocu Bilal Çiloğlu, erkekler 73 kiloda iki hafta da iki altın madalya kazandı.

Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenen Okyanusya Açık'ta erkekler 73 kiloda mücadele eden Bilal Çiloğlu, finalde Alman Igor Wandtke ile karşılaştı. Normal süresi puansız tamamlanan karşılaşmanın altın skor bölümünde Bilal, waza-ari puanıyla rakibine üstünlük sağladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Bilal Çiloğlu, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran turnuvada da altın madalya kazanmıştı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi sporcuların başarı grafiklerinin yükselmesinden memnun olduklarını söyledi.

Sporcuların sıkletlerinde en üst basamağı hedeflediğini anlatan Huysuz, "Kendi çocuklarımızı yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki haftada iki ayrı organizasyonda altın madalya kazanmak çok önemli. Bilal bunu başardı ve bizim için çok değerli. Yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Devletimiz sporcuların sağlık, konaklama, yeme, içme ulaşım gibi her türlü ihtiyacını karşılıyor. Sporcularımız da bunun hakkını verebilmek için disiplinli çalışıyor." diye konuştu.



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