UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Istanbul
Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, bir puan elde ettiği A Grubu'ndaki 4. maçında çarşamba günü TSİ 23.00'te İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak.
Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)
20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)
6 Kasım Çarşamba:
20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Galatasaray
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.