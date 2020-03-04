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Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Ege sahillerinde sığınmacı hareketliliği

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, İzmir'in Dikili ilçesine geldi.

Şafak Yel   | 04.03.2020
Ege sahillerinde sığınmacı hareketliliği Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Ege sahillerinde sığınmacı hareketliliği

Yunanistan'a deniz yoluyla geçmek isteyen bir grup sığınmacı, İzmir'in Dikili ilçesine gelerek sahil bandında beklemeye başladı. Bademler mevkisinde Midilli Adası'na çok yakın konumdaki bir koyda zeytinlik arazide bekleyen, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik sığınmacı grubu, lastik bot temin etmek için çalışma yapıyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle güvenlik güçleri tarafından denize açılmalarına bugün için izin verilmeyen sığınmacıların havanın sakinleşmesiyle karşı kıyıya geçmeyi denemesi bekleniyor. Bekleyen sığınmacılar arasında yer alan bazı çocukların oyun oynadığı görüldü. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Yunanistan'a deniz yoluyla geçmek isteyen bir grup sığınmacı, İzmir'in Dikili ilçesine gelerek sahil bandında beklemeye başladı.

Bademler mevkisinde Midilli Adası'na çok yakın konumdaki bir koyda zeytinlik arazide bekleyen, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik sığınmacı grubu, lastik bot temin etmek için çalışma yapıyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle güvenlik güçleri tarafından denize açılmalarına bugün için izin verilmeyen sığınmacıların havanın sakinleşmesiyle karşı kıyıya geçmeyi denemesi bekleniyor.

Sığınmacılar, Yunan polisinin kara sınırında düzensiz göçmenlere yaptığı sert müdahalelere tepki göstererek Almanya'ya gitmek için her yolu deneyeceklerini ifade ediyor.

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