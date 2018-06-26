Düzce'de oyların yeniden sayımı tamamlandı

AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine sayımına karar verilen 500 sandığın yeniden sayılma işlemi tamamlandı. Sayım sonucunun bugün, İl Seçim Kurulunca açıklanacağı bildirildi.

Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine sayımına karar verilen 500 sandığın yeniden sayılma işlemi tamamlandı. Sayımlar Karacahacımusa Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda gerçekleştirildi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

DÜZCE

Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine sayımına karar verilen 500 sandığın yeniden sayılma işlemi tamamlandı.

AK Parti İl Başkanlığı'nın, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için önceki gün itirazda bulunmasının ardından Karacahacımusa Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda devam eden sayımlar tamamlandı.

İlçe Seçim kurulunca, iki gün süren sayımda 498 sabit, 2'de gezici sandığın oyları sayıldı.

İtiraz sonucu tekrar sayılan oyların sonuçlarının bugün, İl Seçim Kurulu tarafından açıklanacağı bildirildi.

Öte yandan, AK Parti İl Başkanlığı tarafından daha önce de itiraz edilen fakat İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul görmeyen 412 sandığın ise tekrar sayımı için itirazını yenilediği öğrenildi. İtirazın İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirildiği bildirildi.

Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

Muhabir: Ömer Ürer, Tayyib Hoşbaş