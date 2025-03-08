Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,184.40
BTC/USDT
86,220.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Erzurum'da “İş Pozitif Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Yanmaz kumaş vitrine çıktı

Savunma, güvenlik, uzay, havacılık, yangınla mücadele ve endüstriyel ihtiyaçlar için kullanılabilecek 3 bin santigrat dereceye kadar dayanıklı yanmaz kumaş Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda tanıtıldı.

Göksel Yıldırım  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Yanmaz kumaş vitrine çıktı

Ankara

BAYKAR ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) ardından 2024 yılı İnsansız Hava Araçları (İHA) Ürün Grubu İhracat Üçüncüsü Ödülü kazanan BMS Savunma Teknolojileri AŞ (BMS Savunma), sahip olduğu tecrübeleri kullanarak savunma ve güvenlik alanındaki faaliyetlerini genişletiyor.

BMS Savunma'nın ORDOS Teknoloji ile yaptığı işbirliği kapsamında, 3 bin santigrat dereceye kadar dayanıklılık sunduğu belirtilen yanmaz kumaşa yönelik çalışmalar tamamlandı. Potansiyel kullanıcılara hazır hale getirilen yanmaz kumaş, Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda katılımcılara sunuldu.

Yerli ve global tekstil firmalarına yönelik düzenlenen etkinlikte, ürünün savunma ve askeri alanlardaki kullanım potansiyeli vurgulandı.

ORDOS Teknoloji, uygulama gereksinimlerine göre dokuma hammaddesinin karbonize edilmesiyle elde edilen patentli yeni nesil yanmaz bir kumaş çözümüne sahip bulunuyor. Kumaşın yanmazlık özelliği özgün moleküler yapısından kaynaklanıyor. Yanmazlık özelliği yıkanma ya da yıpranma yoluyla kaybolmuyor.

Gelirinin yüzde 80'inden fazlasını ihracattan elde eden BMS Savunma, AR-GE çalışmalarına önemli bir kaynak ayırıyor. Yerliliği ön planda tutan şirket, İHA teknolojilerinde yüzde 70'e varan yerli üretim oranıyla çözümler oluşturuyor.

ORDOS Teknoloji ile yapılan işbirliği ile yanmaz kumaş konusunda da stratejik bir ürün portföyüne sahip olan BMS Savunma, bu ve benzeri çalışmalarla savunma sanayisinde Türkiye'nin global arenadaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Yerde, havada, uzayda kullanım potansiyeli

BMS Savunma Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Soniş, yanmaz kumaşın geniş bir kullanım alanı olduğunu, özellikle savunma ve güvenlik alanlarında yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

BMS Savunma olarak AR-GE yatırımlarının bir sonucu olarak ORDOS Teknoloji ile birlikte üretilen yanmaz kumaşın stratejik bir ürün olarak belirlendiğini kaydeden Soniş, şöyle konuştu:

"Öncelikli olarak askeri personelin korunması ve yangınla mücadele alanlarında kullanılacaktır. Bu ürün, yüksek ısıya dayanıklılığı ve alev direnciyle askeri operasyonlarda hayati bir koruma sağlayacaktır. Ayrıca Türk tekstil sektörüyle işbirliği yaparak savunma ve sivil alanlarda global bir oyuncu olmayı hedefliyoruz ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. BMS Savunma ve ORDOS Teknoloji olarak, yenilikçi teknolojilerimiz ve özelleştirilebilir çözümlerimizle savunma sanayisinde büyümeyi ve Türkiye'yi global arenada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz."

Yanmaz kumaşın geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Bu kumaşla askeri personelin yüksek ısı ve alevden korunması, operasyonel ekipmanların dayanıklılığının artırılması mümkün olabilecek.

İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelede kullanacağı koruyucu giysiler, uzay ve havacılıktaki yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemeler, afet durumlarında kullanılacak koruyucu ekipmanlar, yüksek ısıya maruz kalan endüstriyel alanlar yanmaz kumaşın kullanılabileceği alanlar arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı
Konya'da köpeklerin saldırdığı bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı
Bakan Kurum, Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı esnafı Nezahat Boyacıgil'in hikayesini paylaştı

Benzer haberler

Yanmaz kumaş vitrine çıktı

Yanmaz kumaş vitrine çıktı

Avrupa basını, Baykar ile Leonardo'nun insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasına geniş yer verdi

Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı

Baykar ile Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı

Baykar ile Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı
Türkiye yeni milli robotlarla tanışacak

Türkiye yeni milli robotlarla tanışacak
HAVELSAN, "Gemi Veri Dağıtım Sistemi"ndeki elektronik kartları da millileştirdi

HAVELSAN, "Gemi Veri Dağıtım Sistemi"ndeki elektronik kartları da millileştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet