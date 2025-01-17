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Teknoloji, Savunma sanayisi

Mersin'de geliştirilen insansız deniz aracı OKHAN tanıtıldı

Mersin'de, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız deniz aracı (İDA) OKHAN'ın tanıtımı yapıldı.

Yakup Sağlam  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Mersin'de geliştirilen insansız deniz aracı OKHAN tanıtıldı Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Mersin

Mezitli ilçesindeki Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen tanıtım etkinliğine, Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı.

17.01.2025

Vali Pehlivan ve diğer katılımcılar, OKHAN'ı inceledi, özelliklerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlikte, OKHAN'ın deniz üzerindeki gösterisi izlendi.

"OKHAN, teknolojik olarak yerli ve milli bir üretimdir"

Kayacı Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakan Kayacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, OKHAN'ın ihracata hazır bir İDA olduğunu söyledi.

Geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Kayacı, "OKHAN, teknolojik olarak yerli ve milli bir üretimdir. Aracımızın testleri Akdeniz Sahil Güvenlik Komutanlığında devam ediyor. Tam otonom olarak çalışan aracımız hedefine ulaşabilmesi için önüne çıkan engelleri yapay zekayla algılayıp rotasını değiştirme özelliğine sahip. Hedefimiz, dünyada İHA'larda yakaladığımız başarıyı İDA'larda da ihracat yaparak Türkiye'nin adını duyurmak." diye konuştu.

Etkinliğin ardından Kayacı Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakan Kayacı, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'ye tablo hediye etti.

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