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Teknoloji, Savunma sanayisi

GÖKBEY, İngiltere semalarında

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı

Nuran Erkul Kaya  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
GÖKBEY, İngiltere semalarında Fotoğraf: Raşid Necati Aslım - AA

Brüksel

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisini İngiltere'de gerçekleştirdi.

Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın ilk gününde, TUSAŞ'ın özgün imkanlarla geliştirdiği Türkiye'nin milli hava araçlarından GÖKBEY, etkinlik kapsamında 7 dakikalık uçuş gösterisi yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisiyle Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası alanda rekabet gücünü sergiledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın dünyada havacılık teknolojilerinin geldiği son noktanın en net görülebileceği önemli bir fuar olduğunu belirterek, "Burada sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlerimizle, ne kadar iddialı olduğumuzu göstermek için tüm ürünlerimizi sergiliyoruz. Özellikle T625 GÖKBEY'in Farnborough'da uçuç gerçekleştirmesi ülkemiz için çok önemli. Ürünümüze yönelik ciddi talep var. Kısa zamanda birçok platformumuz için ihracat haberleri vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖKBEY, 22-26 Temmuz'daki etkinlik boyunca 4 uçuş yapacak.

Türk havacılık uzay sanayisinin son teknoloji ürünleri İngiltere'de görücüye çıkıyor

TUSAŞ, fuar kapsamında geliştirdiği diğer teknoloji ürünleri ve platformlarını da sergileyecek.

Bu kapsamda, jet eğitim uçağı HÜRJET, HÜRKUŞ, T129 ATAK Helikopteri, GÖKBEY ve İHA ailesinden AKSUNGUR, ANKA ve ANKA III'ün 1/7 maketleri ile GÖKBEY ve HÜRJET'in birebir ölçekli maketi de TUSAŞ standında yer alacak.

Fuarda ayrıca KAAN deneyi alanı ve uydu maketleri de misafirlerin ilgisine sunulacak.

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