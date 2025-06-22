Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,274.30
BTC/USDT
102,750.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’dan fırlatılan füzenin Tel Aviv’de isabet ettiği Nes Ziona bölgesinden yayındayız. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kulübün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşuyor. VİDEO GRAFİK - ABD'nin İran'a e yönelik saldırısında vurulan nükleer tesisler - VTR
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Envantere giren kargo İHA'nın gücü katlandı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kargo insansız hava araçlarının (İHA) faydalı yük taşıma kapasitesi, sahadaki geri dönüşler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda artırılıyor.

Göksel Yıldırım  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Envantere giren kargo İHA'nın gücü katlandı

Ankara

Türkiye’nin İHA üreticilerinden Zyrone Dynamics, geçen yıl envantere giren ve sahada başarıyla görev yapan 30 kilogram taşıma kapasitesine sahip ZD300 platformunun üzerine yeni nesil bir kargo İHA inşa etti.

ZD360 ismi verilen kargo İHA, gelişmiş yapay zeka destekli uçuş algoritmaları, artırılmış yük kapasitesi ve kompakt boyutlarıyla dikkati çekiyor. Sınıfının ötesinde değerlere ulaşan ZD360, hem kamu hem de özel sektör ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yeni nesil kargo İHA, 60 kilograma kadar faydalı yükü 10 kilometre menzile taşıyıp yükünü boşalttıktan sonra şarj ihtiyacı olmadan geri dönebilme yeteneğine sahip bulunuyor. Ayrıca aynı yükle 30 dakikayı aşan görev süreleri sunarak sektördeki görev etkinliği çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. Uçuş güvenliği, yapay zeka tabanlı yönlendirme sistemleri ve geliştirilmekte olan çevresel farkındalık sensör suiti sayesinde karıştırma (jamming) ortamlarında bile üstün performansla görev yeteneği kazandırılması hedefleniyor.

ZD360’ın tasarımı, ZD300 platformunun sahada bir yılı aşkın süredir kullanılmasıyla edinilen deneyimler doğrultusunda iyileştirildi. ZD300 bugüne kadar 10’u aşkın farklı faydalı yük ile entegre edilerek farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre başarıyla özelleştirildi. Bu deneyim, ZD360’ın çok daha hızlı ve etkili görev adaptasyonu kazanmasına doğrudan katkı sağladı.

Tasarımı itibarıyla aynı yük sınıfındaki en yakın rakibinden 4 kat daha küçük olan ZD360, zorlu arazilerde, dar iniş-kalkış alanlarında ve operasyonel mobilitenin kritik olduğu senaryolarda öne çıkıyor. Ayrıca ZD300’de olduğu gibi ZD360 da modüler ve kolay değiştirilebilir faydalı yük arayüzlerine sahip. Bu sayede medikal taşıma, askeri lojistik, özel hizmet sensörleri, kritik malzeme transferi gibi birçok farklı alanda görev yapabilecek şekilde kısa sürede yeniden yapılandırılabiliyor.

Hedef 2025'te ilk teslimat

Zyrone Dynamics Kurucu Ortağı Murat Kanber, AA muhabirine, ZD360'ın, bir platform güncellemesinin ötesinde, ZD300 ile sahada elde edilen gerçek görev tecrübelerinin yüksek teknolojiyle harmanlandığı, çok daha akıllı ve güçlü bir sistem olduğunu söyledi.

Hem sivil hem savunma sanayisine yönelik taşımacılık ihtiyaçlarında görev kabiliyeti, esneklik ve güvenlik açısından yeni bir standart getirdiklerini vurgulayan Kanber, şöyle konuştu:

"ZD serisi platformlarımızın sahadaki başarısı, zaman zaman farklı ülkelerde kopyalanma girişimlerine konu oldu. Ancak bu girişimlerin, özgün ürünlerimizin performansının çok gerisinde kaldığını açıkça gözlemliyoruz. Bu durum, hem mühendisliğimizin niteliğini teyit ediyor hem de uluslararası pazarda ZD360'a yönelik teknoloji transferi görüşmelerinin başlamasına zemin hazırlıyor. Yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda ileri teknoloji çözümler sunabilen bir mühendislik ihracatı gerçekleştirmeyi önemsiyoruz.

ZD360 ile yalnızca teknolojik üstünlüğü değil, aynı zamanda yerli ve milli çözümlerle uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Yeni platformumuzun yurt içinde ve dışında çeşitli operasyonel testlerde görev almasını ve 2025 sonuna kadar ilk teslimatını gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Buca'da işçilerin grevi nedeniyle oluşan çöp yığınları tepkilere neden oluyor
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatıldı
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Afetler sonrası bina hasar tespitine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de
FETÖ, örgütsel eğitim için öğrencileri Balkan ülkelerine götürmüş

Benzer haberler

Envantere giren kargo İHA'nın gücü katlandı

Envantere giren kargo İHA'nın gücü katlandı

Sakarya'da sahilde İHA bulundu

Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek

Zırh delici harp başlıklı KARGU İHA'nın ihracatı sürüyor

Zırh delici harp başlıklı KARGU İHA'nın ihracatı sürüyor
Milli entegre hava savunma mimarisi Çelik Kubbe, kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor

Milli entegre hava savunma mimarisi Çelik Kubbe, kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Şimşek-1 uydu fırlatma sisteminin ilk fırlatma testini 2027'de gerçekleştireceğiz

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Şimşek-1 uydu fırlatma sisteminin ilk fırlatma testini 2027'de gerçekleştireceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet