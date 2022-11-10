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Teknoloji, Savunma sanayisi

Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı bir şekilde devam ediyor

Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesinin test atışları başarıyla devam ediyor.

Barış Gündoğan   | 10.11.2022
Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı bir şekilde devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, test atışlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Görüntülerde, hava ikmali yapılan F-16'ların başarılı bir şekilde Bozdoğan füzelerini fırlatması yer alıyor.

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