Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı bir şekilde devam ediyor
Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesinin test atışları başarıyla devam ediyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, test atışlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Görüntülerde, hava ikmali yapılan F-16'ların başarılı bir şekilde Bozdoğan füzelerini fırlatması yer alıyor.
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Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/lnGkKETgZn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2022