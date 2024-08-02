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Sağlık

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle bir haftada 5 kişi öldü

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle bir haftada 5 kişi öldü Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Gümülcine

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında virüsün, ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin ölümüne neden olduğu, ifade edildi.

Açıklamada, bu ölümlerden 5'inin son bir haftada kaydedildiği belirtildi.

Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgulayarak virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela'da tespit edildiğine dikkati çekti.

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