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Sağlık

YDUS başvuruları başladı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları, 11 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Ahmet Sertan Usul   | 01.11.2019
YDUS başvuruları başladı

Ankara

2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) başvuruları alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 22 Aralık'ta yapılacak 2019-YDUS için başvurularını 11 Kasım'a kadar yapabilecek.

Duyuruda, sınava başvuracak adayların ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-YDUS Başvuru Kılavuzu'nu incelemeleri gerektiği belirtildi.

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