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Sağlık

Türkiye'de 2019'da 2 yeni cüzzam vakası görüldü

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kayıtlı cüzzamlı hasta sayısının 544 olduğunu, 2019'da 2 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Duygu Yener   | 27.01.2020
Türkiye'de 2019'da 2 yeni cüzzam vakası görüldü

Ankara

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından aldığı bilgiye göre, halk arasında "cüzzam" olarak bilinen "mycobacterium leprae" isimli bakterinin yol açtığı kronik hastalık, yol açtığı fonksiyon kayıpları, sosyal damgalanma ve dışlanma gibi olumsuz etkileri nedeniyle özel bir sağlık problemi olarak değerlendiriliyor. 

Özellikle periferik sinirleri, deriyi, üst solunum yolu mukozasını ve gözleri tutan, kronik enfeksiyon hastalığı grubunda yer alan rahatsızlık, kendi kendini sınırlayarak bölgesel tutulum ile seyredebileceği gibi, ilerleyici karakterde geniş yayılımlı bir tabloya da neden olabiliyor. Bakteri vücuda girdikten hemen sonra ortaya çıkmayan hastalık belirtileri, 2 ila 7 yıl sonra ilk kez görülebiliyor. Kuluçka süresinin değişken ve uzun olması ise teşhisi güçleştiriyor.

Dünyada 1980'li yılların başından itibaren yapılan etkili kampanyalar ve çoklu ilaç tedavilerinin uygulamaya girmesiyle 16 milyondan fazla hastanın tedavi edildiği ve aktif hasta sayısının önemli ölçüde azaldığı biliniyor.

İlaç tedavisinin yaygınlaşmasıyla hastalığın görülme sıklığında anlamlı azalma olurken, erken tanı konulduğunda cüzzam tamamen tedavi edilebiliyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl sadece 2 yeni vaka görülen Türkiye'de, 544 kayıtlı cüzzamlı hasta bulunuyor.

Türkiye'de cüzzam tanısı konan hastaların tedavisi için kullanılan ilaçlar, Sağlık Bakanlığınca ücretsiz sağlanıyor. Hastaların tedavi ve takipleri, deri ve zührevi hastalıklar kliniklerinde yapılıyor. Türkiye'de bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar kapsamında bulunan cüzzam için "Lepra Eradikasyon Programı" uygulanıyor.


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