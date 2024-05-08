Dolar
32.26
Euro
34.69
Altın
2,316.53
ETH/USDT
2,992.30
BTC/USDT
61,945.00
BIST 100
10,247.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda konuşuyor. Ön iniş takımları arızalanan yabancı bir şirkete ait kargo uçağı, İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie’yi kabul etti. - VTR -
logo
Sağlık

Tarama programları talasemiyle mücadeleyi kolaylaştırdı

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, Sağlık Bakanlığınca uygulanan tarama programlarıyla Türkiye'de talasemi hastalığıyla mücadelenin kolaylaştığını söyledi.

Zehra Tekeci  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Tarama programları talasemiyle mücadeleyi kolaylaştırdı

Antalya

Antalya'da 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü dolayısıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Talasemi Sempozyumu" düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan uzmanların talasemi alanındaki güncel tedaviler ve sorunları masaya yatırıldığı sempozyumda, sağlık çalışanları, hastalar ve hekimlerden oluşan 250 katılımcı yer aldı.

Canatan, program sonrasında AA muhabirine, sempozyumu talasemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastaları bilgilendirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Talaseminin kalıtsal bir rahatsızlık olduğunu anlatan Canatan, dünyada hastalığın görülme sıklığının yüzde 5 olduğunu ve Türkiye'de 2 milyon taşıyıcı bulunduğunu dile getirdi.

"Hedefimiz 10 yılda hastalığı sıfırlamaktı"

Türkiye'de talasemi hastalığıyla mücadele için uzun yıllardır önleyici çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Canatan, öncelikle hastalığın görülme sıklığının tespit edildiğini ardından önleyici test ve tedavilerin başlatıldığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen Hemoglobinopati Kontrol Programı'nın kritik bir öneme sahip olduğuna işaret eden Canatan, "2000'li yıllarda Türkiye'de toplam 4 bin 513 hasta vardı. Bu hastalar en çok Antalya'daydı. 2003'te Hemoglobinopati Kontrol Programı başlatıldı. Hedefimiz 10 yılda hastalığı sıfırlamaktı. O sene doğan hastası sayısı 300'ken, 2010'da ise hasta sayısı 30'lara düştü." bilgisini verdi.

Canatan, 81 ilde uygulamaya konulan programın hastalıkla mücadeleyi kolaylaştırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde doğum devam etseydi ve tarama programı olmasaydı bugün 11 bin hastamız olacaktı. Ülkemizde şu andaki mevcut kayıtlarla 6 bin talasemi hastası var. Toplum eğitimi, evlilik öncesi taramalar, genetik danışma ve doğum yöntemleriyle son 20 yılda 5 bin hasta doğumunun önüne geçildi. Bu hem aileler için hem de ülkemizdeki tasarruf açısından çok önemli. Bir hastanın maliyeti 10 bin dolar. 5 bin hastanın doğumu engellenerek ülkemizde senede 50 milyon dolarlık bir tasarruf sağlandı."

Sempozyumda ayrıca, AKHAV öncülüğünde 22 ülkeden 200 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan "Talasemi Hemoglobinopatiler Tanı Tedavi Önlem" isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'yu kabul etti
'Birlikte hayata geçirdiğimiz projeler, dünya enerji ve ulaştırma haritalarını değiştirdi'
Gazze'ye yardım ulaştıracak "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" Mersin'den uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti
İstanbul'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Benzer haberler

Tarama programları talasemiyle mücadeleyi kolaylaştırdı

Tarama programları talasemiyle mücadeleyi kolaylaştırdı

Serik Belediyespor Başkanı Şahin'den Esenler Erokspor maçına ilişkin açıklama

Pink Martini Antalya'da konser verdi

Talasemi ve demir eksikliği anemisi karıştırılmamalı

Talasemi ve demir eksikliği anemisi karıştırılmamalı
Talasemide geç tedavi en sık kalp hastalığından ölüme neden oluyor

Talasemide geç tedavi en sık kalp hastalığından ölüme neden oluyor
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazırlandı

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazırlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet